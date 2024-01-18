Таганский суд Москвы отказал в иске по скандальной вечеринке

Таганский районный суд Москвы рассмотрел иск о взыскании компенсации за моральный вред с организаторов скандальной вечеринки и отказал в его удовлетворении.



Иск был подан в интересах группы присоединившихся лиц к блогеру Анастасии Ивлеевой, сумма требований составила 1 миллиард рублей.

Суд отказал в принятии заявления, так как не было представлено доказательств того, что ответчики являются общими для всех членов группы. Также в иске не было указано, какие общие интересы объединяют всех участников и как они выбрали одинаковый способ защиты своих прав.

Таким образом, суд решил, что у истца нет права обращаться в суд в защиту неопределенного круга лиц согласно законодательству. Это решение оставляет вопрос о компенсации морального вреда открытым и может привести к дальнейшим разбирательствам.

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Марагрита Головатенко