В «Алабуга Девелопмент» сменился руководитель

В ООО «Алабуга Девелопмент» сменился руководитель компании. Как выяснило «Реальное время», должность занял Алексей Семенов. Ранее пост занимал Сергей Бочихин.



Доходы «Алабуга Девелопмент» в 2022 году составили 22,2 млрд рублей, тогда как в 2021-м — 7,3 млрд. У компании за год выросли и расходы — с 6,6 млрд рублей в 2021-м до 20 млрд в позапрошлом году.

Компания заплатила 346 млн рублей налогов в 2021 году и 1,6 млрд — в 2023-м.

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Маргарита Головатенко