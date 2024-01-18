В Татарстане машинист подъемника предстанет перед судом по обвинению в гибели монтажника окон

В Елабуге перед судом предстанет 55-летний машинист автогидроподъемника, обвиняемый в нарушении требований промышленной безопасности. Нарушение привело к трагической гибели мастера по монтажу окон, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.



По версии следствия, обвиняемый должен был регулярно проверять исправность вверенной ему техники, используемой при строительстве многоэтажного дома. Однако он несколько дней игнорировал эту обязанность.

4 июля 2023 года обвиняемый передал пульт управления люлькой подъемника мастеру по монтажу окон, не имевшему специальных навыков. Поднявшись на высоту 10-го этажа, мастер начал работу по установке окон. Однако из-за ненадежного крепления ограждения люльки он выпал и погиб, ударившись об асфальт.

Обвиняемый признал свою причастность к происшествию. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко