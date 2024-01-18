Бывший глава исполкома Лениногорского района Татарстана стал гендиректором местной птицефабрики

В ООО «Лениногорская Птицефабрика» сменился руководитель. Генеральным директором стал бывший руководитель исполкома Лениногорского района Татарстана Наиль Залаков, он сменил Накипа Зайрутдинова, выяснило «Реальное время».



В настоящее время Наиль Залаков является гендиректором АО «Холдинговая компания «Чистополье», также занимает должность доверительного управляющего ОДУ «Олимпия».

Новый руководитель птицефабрики был гендиректором агрофирмы «Лениногорская», занимал должность директора в ООО «Беркутовское», ООО «Ирбис» и агрофирме «Ялтау», а еще в уже недействующих ООО «Арпа», ООО «Яна», ООО «Эщли», ООО «Хольц-Казань».

Является бывшим совладельцем ныне недействующих Бугульминской продовольственной корпорации, агрофирмы ООО «Аксубаевская», ООО «Инвестцентр», ООО «Татлес», а еще действующей АО «Благстройдорхоз».

Согласно данным 2021 года, доходы ООО «Лениногорская Птицефабрика» оценивались в 285,1 млн рублей, расходы — в 283,3 млн, налоги — в 6,5 млн. Выручка от продажи составила 283,5 млн, чистая прибыль оценивается в 1,2 млн, чистые активы — 79,3 млн, денежный поток — 2,1 млн.

В 2022-м доходы упали до 244,7 млн рублей, расходы сократились и составили 243,4 млн, налогов уплачено более 6 млн рублей. Выручка от продажи составила 244,6 млн, чистая прибыль — 570 тыс. рублей, чистые активы — 79,9 млн, денежный поток оценили в минус 2,7 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко