С нарушителей ПДД в Татарстане с начала года взыскали 12 млн рублей

С начала 2024 года судебные приставы в Татарстане взыскали 12 миллионов рублей с водителей — неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Взысканию подлежали долги не только тех, кто не оплатил штрафы в течение 60 дней, но и тех, кто проигнорировал добровольный срок оплаты после передачи дела судебным приставам.

Один из ярких примеров — случай с жительницей Казани, которая не оплатила штрафы на сумму около 30 тысяч рублей. В ходе совместного рейда ГИБДД и судебных приставов, ее автомобиль Kia Cerato арестовали до полного погашения задолженности.

Чтобы избежать изъятия автомобиля, владелица оперативно оплатила все штрафы на месте.

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