«КОС-Синтез-УОР» сыграет с командой «Штурм-2002»

Ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» начнут 2024 год матчами с командой «Штурм-2002». Игры состоятся в столице Татарстана.

В 12-м туре чемпионата России по водному поло команды сыграют 19 и 20 января. Первый матч начнется в 18.00, второй — в 12.00.

Месяц назад ватерполисты «KОС-Синтез-УОР» проиграли оба матча «Балтике» в 11-м туре чемпионата России. Первый матч завершился со счетом 8:14. Во втором поединке казанские ватерполисты забили 10 голов, соперник нанес 14 результативных ударов.

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Айрат Назипов