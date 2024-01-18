Новости спорта

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«КОС-Синтез-УОР» сыграет с командой «Штурм-2002»

11:07, 18.01.2024

Ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» начнут 2024 год матчами с командой «Штурм-2002». Игры состоятся в столице Татарстана.

В 12-м туре чемпионата России по водному поло команды сыграют 19 и 20 января. Первый матч начнется в 18.00, второй — в 12.00.

Месяц назад ватерполисты «KОС-Синтез-УОР» проиграли оба матча «Балтике» в 11-м туре чемпионата России. Первый матч завершился со счетом 8:14. Во втором поединке казанские ватерполисты забили 10 голов, соперник нанес 14 результативных ударов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
СпортВодные виды спорта Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также