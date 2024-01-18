Режиссер Дмитрий Давыдов снимает в Тверской области драму-фэнтези «Прозрачные земли»

В Андреапольском районе Тверской области начались съемки нового фильма режиссера Дмитрия Давыдова «Прозрачные земли». Об этом сообщает «Афанасий Бизнес» с ссылкой на «Российскую газету».

Драма с элементами фэнтези рассказывает историю трех последних жителей заброшенной деревни, которые, несмотря на все трудности, хотят остаться на своей земле.

Дмитрий Давыдов — якутский режиссер. Он известен по таким картинам, как «Костер на ветру», «Пугало» и «Чума». Продюсирует картину известный российский режиссер Александр Хант, который уже снимал один из своих фильмов в Тверской области («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».