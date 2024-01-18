В Набережных Челнах пациентке удалили огромную опухоль

Врачи отделения гинекологии №2 городской больницы №5 в Набережных Челнах провели сложную операцию, которая помогла 33-летней пациентке сохранить репродуктивную функцию и шанс стать мамой во второй раз.

Женщине провели малотравматичную операцию — лапароскопическое удаление кисты правого яичника, что позволило сохранить сам орган и репродуктивную функцию.

— Год назад мы решили, что готовы, но у меня забеременеть все не получалось. Не хотелось бегать по врачам, потому что чувствовала себя здоровой. Потом пошла к гинекологу, и там после осмотра и УЗИ узнала, что выросла киста на яичнике. Меня направили в горбольницу №5. Даже не ожидала, что операция пройдет так легко. На второй день я уже могла бегать, — цитирует ее пресс-служба регионального Минздрава.

Врач призвал пациентку проходить профилактические осмотры у гинеколога не реже одного-двух раз в год.

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