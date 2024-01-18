Свыше 3,7 тысячи казанцев освоили новые профессии в Центре занятости населения в 2023 году

В рамках федеральной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» более 4,3 тысячи жителей Казани прошли обучение в Центре занятости населения города в 2023 году. Свыше 3,7 тысячи из них освоили новую профессию бесплатно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди прошедших обучение — 1,5 тысячи женщин в отпуске по уходу за ребенком и 913 горожан старше 50 лет. Обучение проводилось с целью повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В текущем году в рамках нацпроекта «Демография» возможность получить новые профессии появится также у жителей с инвалидностью и безработных, ищущих работу по приоритетным направлениям рынка труда. Кроме того, планируется расширить круг лиц, которые могут пройти обучение, включив в него не только матерей, но и отцов, опекунов или других родственников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

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