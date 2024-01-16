Из-за сильных морозов в Чикаго зарядные станции Tesla превратились в «кладбища электромобилей»
Владельцы электромобилей в США столкнулись с проблемами из-за экстремальных холодов. Зарядные станции Tesla в Чикаго временно перестали работать, и многие машины оказались брошенными на стоянках, сообщает Fox 32 Chicago.
Из-за невозможности подзарядить свои электромобили, владельцы оставляют их на зарядных станциях. Некоторые уже называют эти станции «кладбищами электрокаров».
Представитель Чикагской ассоциации автомобильной торговли призвала владельцев электромобилей приспосабливаться к ситуации и использовать новые технологии. К ним относится, например, кнопка предварительной подготовки аккумулятора перед зарядкой в экстремальных условиях.
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