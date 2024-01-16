Минтимер Шаймиев исполнил мечту ребенка из Татарстана — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев исполнил мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Акция «Елка желаний» помогает исполнять мечты ребят, попавших в трудную ситуацию. Тимур болен диабетом, его желание тоже было на елке.

Тимур Галиев на новый год загадал больше узнать о производстве мультфильмов. Шарик попал к Минтимеру Шаймиеву, и он подарил мальчику экскурсию в студию мультипликации.

Тимура познакомили с историей анимации, показали, как картинки заставляли двигаться, когда компьютеров еще не было. Мальчик попробовал сам создать персонажей из мультфильма, объединив в нем своих питомцев.

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Маргарита Головатенко