В Татарстане обсудили проблемы туристической отрасли — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На коллегии Госкомитета Татарстана по туризму об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024 год обсудили в том числе проблемы отрасли в регионе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, есть вопросы к некоторым получателям субсидий, организующим глэмпинги:

— Мы видим, что большинство получателей субсидий добросовестно используют полученные средства. Но к некоторым из предпринимателей у нас есть вопросы из-за низкой эффективности построенных номеров и приобретенного оборудования. Полученные субсидии — не подарок. Интерес государства здесь — это создание новых рабочих мест, рост бизнеса и поступающих налогов, — сказал он.

Проблемы возникают при принятии большого количества туристов. Одна из них — дефицит номерного фонда. Сейчас согласовывают механизм, который позволит предпринимателям активнее инвестировать в строительство новых гостиниц.

Дефицит есть и с кадрами, особенно в высокий сезон. На время проведения масштабных мероприятий в республике будут создавать кадровый резерв.

Татарстан среди российских регионов находится на 7-й строчке самых популярных субъектов России среди соотечественников и на первой в Приволжском федеральном округе. Об этом неоднократно вспоминали сегодня на коллегии Госкомитета РТ по туризму об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024 год. Подробнее о том, что обсуждали на коллегии — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко