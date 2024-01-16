Жители других регионов стали чаще отдыхать в санаториях Татарстана

Аналитики «МегаФона» проанализировали активность туристов в санаториях Татарстана и обнаружили увеличение числа отдыхающих из разных регионов России.

Особенно заметно прибыло туристов из Москвы и Московской области, а также из соседних регионов — Удмуртии и Башкирии. Кроме того, активно посещали местные санатории жители Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей и Пермского края.

Среди гостей из дальних регионов особо выделяются туристы из Хабаровского края, Забайкалья, Амурской и Сахалинской областей. Их число увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Такая активность туристов привела к росту интернет-трафика в оздоровительных комплексах Татарстана на 45%. Для обеспечения стабильной работы сети и быстрой загрузки приложений были улучшены покрытие и скорость 4G в крупных санаториях республики, таких как «Санта» в деревне Боровое Матюшино и «Крутушка» в Казани.





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