Комфортные условия для детей назвали ключевым критерием молодых семей

В Казани более трети молодых семей находятся в поиске подходящей квартиры. Опрос, проведенный компанией ПИК совместно с исследовательским агентством A2:Research, выявил основные критерии выбора жилья для молодых родителей.

Одной из главных причин поиска нового жилья является желание создать комфортное пространство для детей.

Почти половина жителей Казани хочет улучшить свои жилищные условия, чтобы обеспечить место для игр, учебы и отдыха с ребенком.

Молодые родители придают большое значение просторной кухне-гостиной, балкону, гардеробной и высоким потолкам. Хотя только четверть респондентов отметила важность детской комнаты, большинство пока не имеет отдельного пространства для ребенка.

При выборе жилья молодые родители обращают внимание на возраст дома, наличие сквера для прогулок, детской площадки и парковки. Однако безопасность района и инфраструктура вокруг дома также играют важную роль.

Несмотря на высокие требования к квартире, только 10% семей смогли приобрести жилье с помощью ипотеки. Большинство опирается на помощь родителей и собственные накопления.

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