Сегодня в Казани до -5 градусов и метель

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среду, 17 января, в Казани будет облачная погода и снег.

Максимальная температура воздуха в городе составит от -3 до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы. Ветер юго-западный 15—20 м/с, порывам до 22 м/с, местами — 25—27 м/с.

В целом по Татарстану прогнозируется от -3 до -8 градусов. Днем будет идти небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах также возможны гололедица и снежные заносы.

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Максим Кокунин