Количество предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года

Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в России достигло 6,35 млн человек — это максимальный показатель с 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития страны.

— Статистика на январь 2024-го впечатляет: 6,35 млн ИП и юрлиц. На 7% выше, чем в допандемийный период, — говорится в сообщении.

Такие показатели свидетельствует о том, что российский бизнес продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы. Предприниматели, благодаря государственной поддержке и реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), справились не только с пандемией, но и с санкциями.

Напомним, что в 2016 году количество предпринимателей в России составляло около 5,9 млн. Таким образом, за последние 8 лет бизнес-активность в стране существенно выросла.

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Илина Хакимова