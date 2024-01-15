Финские власти полностью запретят сделки с недвижимостью для граждан России весной 2024 года

Правительство Финляндии работает над полным запретом для граждан России проводить сделки с недвижимостью в стране, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Об этом информирует Yle.

Хяккянен указал, что в стране планируют ужесточить условия выдачи разрешений на такие сделки для лиц и компаний из стран, не входящих в Евросоюз и Европейское экономическое пространство. По его словам, юридические основания для этого будут известны к весне этого года.

10 января стало известно об отмене министром обороны трех сделок с недвижимостью, в том числе с участием российских граждан.

11 января финское МВД сообщило, что граница Финляндии с Россией останется закрытой до 11 февраля. Таким образом местные власти хотят остановить поток нелегальных иммигрантов.

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Маргарита Головатенко