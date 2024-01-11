Граница Финляндии с Россией останется закрытой еще на месяц

Граница Финляндии с Россией останется закрытой до 11 февраля. Об этом сообщает финское МВД.

Вопрос был решен на заседании правительственного совета Финляндии сегодня. Таким образом, местные власти хотят остановить поток нелегальных иммигрантов.

— Решение может быть отменено или изменено, если больше не будет необходимости бороться с серьезной угрозой национальной безопасности или общественному порядку. Министерство внутренних дел также изучает альтернативные способы положить конец этому явлению, — говорится в релизе.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до 14 января 2024 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».