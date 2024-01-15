В Татарстане из-за непогоды ограничили движение грузовиков и автобусов по некоторым трассам

В Татарстане из-за непогоды на время ввели ограничения для грузового транспорта и автобусов на ряде участков дорог, сообщили в Госавтоинспекции республики.



Ограничения действуют на трассах:

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке 10+910 по 399+065 км;

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с км 735+683 по км 1169+336;

на подъезде к Ижевску и Перми с км 0+000 по км 28+916;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 0+000 по км 136+969;

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279;



М-7 «Волга», подъезд к городу Кирову с км 15+760 по км 127+190;

А-151 Цивильск — Ульяновск с км 122+805 — по км 136+710;

Р-239, подъезд к аэропорту «Казань» с км 0+000 по км 6+400.



Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями на участках федеральной трассы М-5 на время ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Ограничения действуют с 15.20 на участке дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Оренбургской области, Татарстане и Башкортостане, с 1 194-го по 1 370-й км.

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Маргарита Головатенко