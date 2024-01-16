796 выездов, более 7 тысяч проб — превышения ПДК веществ не выявлено

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В 2023 году экологи «Казаньоргсинтеза» отобрали более 7 тысяч проб атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны предприятия. По итогам мониторинга качества атмосферного воздуха, проведенного лабораторией экологического контроля КОС и специалистами независимых лабораторий, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не выявлен.

Мониторинг выполнялся с помощью мобильной экологической лаборатории. Всего в прошлом году выполнено 796 выездов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Также санитарно-промышленная лаборатория предприятия отбирала пробы воздуха совместно с мобильной экологической лабораторией Минэкологии РТ, представителями СМИ, экоактивистами. Отборы проводились в рамках планового остановочного ремонта на трех заводах предприятиях. Связано это с повышенной интенсивностью работы факельных установок.