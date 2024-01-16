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Сегодня в Казани снег и до -4 градусов

06:32, 16.01.2024
Сегодня в Казани снег и до -4 градусов
Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 16 января, в Казани будет облачная погода.

Максимальная температура воздуха в городе составит от -2 до -4 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

В целом по Татарстану прогнозируется от -1 до -6 градусов. Днем будет идти небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах также возможна гололедица.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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