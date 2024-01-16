Приставы помогли взысканию ущерба за ДТП в Тукаевском районе Татарстана

Жительница Казани обратилась к судебным приставам Тукаевского районного отделения из-за отказа строительной компании возместить ущерб после ДТП, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.



Женщина выехала из Казани в Тукаевский район, но на трассе в ее «Газель» и Mercedes-Benz врезалась Scania с полуприцепом Krone. Восстановить грузовик было невозможно. Scania принадлежала строительной компании Тукаевского района. Страховка не возместила жительнице Казани всех потерь. В итоге женщина обратилась в суд.

Согласно решению суда, фирма должна была выплатить женщине почти 400 тыс. рублей компенсации. Однако руководство компании не спешило гасить задолженность. Пристав-исполнитель навестила предприятие и провела беседу с его руководителем. Она разъяснила возможные меры принудительного взыскания и предупредила о последствиях непогашения долга. После этого задолженность была погашена в полном объеме.

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Галия Гарифуллина