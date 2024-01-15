Челнинец выплатил задолженность по алиментам в 615 тысяч рублей после вмешательства приставов

В Набережных Челнах судебный пристав добился выплаты задолженности по алиментам в размере 615 тысяч рублей. Должник игнорировал финансовые обязательства, за что привлекался к административной ответственности.



Однако когда он решил продать квартиру, появились проблемы: судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с недвижимостью должника, чтобы помешать сделке. После этого неплательщик пришел к приставу. Ему сообщили, что запрет снимут только после полной выплаты долга.

Должник осознал серьезность ситуации и в тот же день погасил всю сумму задолженности.

ГУФССП по Татарстану напоминает, что в случае неуплаты алиментов или других видов задолженности судебные приставы могут применить принудительные меры взыскания.

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Маргарита Головатенко