Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» сыграют с белорусской командой

«КОС-Синтез» сыграет против сборной Белоруссии в 12-м туре чемпионата России по водному поло. Матчи пройдут в Минске 16 и 17 января.

Сейчас команда из Белоруссии занимает 7-е место в турнирной таблице. Она опережает юниоров из «КОС-Синтез-УОР» по дополнительным показателям.

Казанцы за 11 туров одержали 18 побед. Подопечные Евгения Ярощука набрали оптимальную форму в новогодние праздники. В таблице «КОС-Синтез» занимает третье место.

Оба матча начнутся в 19.30. Как объяснили аналитики казанского клуба, статистика в предстоящих играх с белорусской командой на стороне «КОС-Синтеза».



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