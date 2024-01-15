На содержание автодорог в Высокогорском районе Татарстана выделят более 27,7 млн рублей
Более 27,7 млн рублей будет выделено на содержание автомобильных дорог в Высокогорском районе Татарстана, выяснило «Реальное время».
На содержание передадут следующие дороги:
- Сухая Река — Берновые Ковали;
- Сухая река — Берновые Ковали — Семиозерка;
- подъезд к с. Шигали;
- подъездная автодорога к новым микрорайонам с. Шигали;
- две автодороги в новом микрорайоне с.Шигали.
Общая протяженность дорог составляет 22,105 км.
В число постоянно выполняемых подрядчиком работ будут входить поддержание в порядке дорожных одежд, полос отвода, обочин, элементов системы водоотвода и обустройства автомобильных дорог. Также подрядчик заменит дорожные знаки, установит барьерные ограждения и новые сигнальные столбики. Кроме того, исполнителю предстоит заниматься зимним содержанием дорог, озеленением придорожной полосы и прочими работами.
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