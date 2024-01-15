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На содержание автодорог в Высокогорском районе Татарстана выделят более 27,7 млн рублей

14:07, 15.01.2024

Более 27,7 млн рублей будет выделено на содержание автомобильных дорог в Высокогорском районе Татарстана, выяснило «Реальное время».

На содержание передадут следующие дороги:

  • Сухая Река — Берновые Ковали;
  • Сухая река — Берновые Ковали — Семиозерка;
  • подъезд к с. Шигали;
  • подъездная автодорога к новым микрорайонам с. Шигали;
  • две автодороги в новом микрорайоне с.Шигали.

Общая протяженность дорог составляет 22,105 км.

В число постоянно выполняемых подрядчиком работ будут входить поддержание в порядке дорожных одежд, полос отвода, обочин, элементов системы водоотвода и обустройства автомобильных дорог. Также подрядчик заменит дорожные знаки, установит барьерные ограждения и новые сигнальные столбики. Кроме того, исполнителю предстоит заниматься зимним содержанием дорог, озеленением придорожной полосы и прочими работами.

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Галия Гарифуллина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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