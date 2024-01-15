Сегодня в Казани снег, сильный ветер и до -12 градусов
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 15 января, в Казани будет облачная погода.
Максимальная температура воздуха составит -10…-12 градусов. На дорогах возможна гололедица.
Прогнозируется небольшой снег, местами возможна метель. Южный ветер будет дуть со скоростью 8—13 метров в секунду, а утром и днем местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым