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Сегодня в Казани снег, сильный ветер и до -12 градусов

06:20, 15.01.2024
Сегодня в Казани снег, сильный ветер и до -12 градусов
Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 15 января, в Казани будет облачная погода.

Максимальная температура воздуха составит -10…-12 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Прогнозируется небольшой снег, местами возможна метель. Южный ветер будет дуть со скоростью 8—13 метров в секунду, а утром и днем местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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