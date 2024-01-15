Продажи новых автомобилей в России выросли на 64% в 2023 году

В прошлом году в России продали 1,3 миллиона новых автотранспортных средств, что на 64% больше, чем в 2022 году, сообщает «Автостат».

Рост наблюдался во всех сегментах авторынка, включая легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили (LCV), грузовики и автобусы.



В частности, продажи легковых автомобилей выросли на 69%, составив более 1 миллиона единиц. Продажи грузовиков увеличились на 71% и достигли 143,7 тысячи единиц. Реализация автобусов возросла на 27 % и составила около 16 тысяч единиц, а продажи LCV увеличились на 20% и достигли почти 90 тысяч единиц.

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Маргарита Головатенко