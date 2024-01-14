В Казани столкнулись Skoda и Lada Largus — пострадала девочка

Сегодня в 15:19 на перекрестке проспекта Победы и улицы Фучика в Казани произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей — Skoda и Lada Largus, сообщили в Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по городу.

47-летний водитель Skoda, нарушив ПДД, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Lada, 34-летний водитель которой поворачивал налево, хотя это было запрещено дорожным знаком «Движение прямо».



В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка, пассажирка иномарки. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» ее доставили в медицинское учреждение.

По данному факту Госавтоинспекция вынесла определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начале административного расследования.

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Маргарита Головатенко