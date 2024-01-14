Татарстанцев предупредили о понижении температуры до -25 градусов

Ночью и утром 15 января в Татарстане ожидается понижение температуры до -25 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

В регионе прогнозируется сильный ветер порывами до 17—22 метров в секунду и метель с видимостью до 1—2 километра в городах.

В частности, в Казани ожидается метель с ветром до 17 метров в секунду.



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Маргарита Головатенко