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Происшествия

В Зеленодольском районе Татарстана мужчина погиб на пожаре

15:57, 14.01.2024

Ночью 14 января в Зеленодольском районе Татарстана произошел пожар, который привел к гибели человека. По сообщению ГУ МЧС по республике, возгорание возникло в одноэтажном частном доме в деревне Протопоповка.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, дом уже был охвачен огнем. Площадь горения составила 60 квадратных метров. После тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 45-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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