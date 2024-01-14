Прокуратура выясняет обстоятельства смерти ребенка в детском саду Казани

Прокуратура Татарстана начала проверку обстоятельств трагической смерти ребенка в детском саду №315 в Казани. Трагедия произошла 12 января, когда воспитатели уложили детей спать. Через 3 часа, когда воспитатели стали будить детей, обнаружилось, что одна из девочек не подает признаков жизни, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В детский сад вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка. На место происшествия выехал прокурор Ново-Савиновского района города Казани Антон Чураков.

В ходе проверки будет оценена деятельность администрации детского сада в части обеспечения безопасности и надлежащего присмотра за детьми. Также будут изучены все обстоятельства произошедшего, чтобы установить причины и условия, которые могли привести к трагедии.

По информации управления образования Казани, 12 января было вторым днем посещения ребенком детсада после больничного. До обеда в детском саду проводился планово-медицинский осмотр детей. Во время проведения осмотра девочки врач не заметил каких-либо нарушений здоровья.

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Маргарита Головатенко