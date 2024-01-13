В Татарстане произвели 2,1 млн тонн молока

В прошлом году в Татарстане было произведено 2,18 млн тонн молока, что на 149 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Средняя продуктивность коров выросла на 648 кг и достигла 7,7 тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Кроме того, было произведено 1,57 млрд штук яиц и 512 тысяч тонн скота и птицы на убой. За 12 месяцев в республике собрали 3,6 млн тонн зерна, 880 тысяч тонн картофеля, 257 тысяч тонн овощей и 448 тысяч тонн масличных культур.



На сахарные заводы поступило 1,59 тонн сырья, из них переработано 1,36 млн тонн. С начала сезона произведено 212 тысяч тонн сахара.

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