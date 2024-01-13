В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом — он ехал из Казани

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса Man маршрута Казань — Самара и грузовика Volvo. Авария произошла еще 7 января на 1169-м км федеральной трассы М-5 «Урал» в районе населенного пункта Старое Ермаково.

Изначально сообщалось о 3 пострадавших и отсутствии погибших. По новым данным, в результате аварии погиб водитель автобуса, еще 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Айрат Назипов