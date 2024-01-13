Татарстанцы потратили в 2023 году на сельхозярмарках 1,5 млрд рублей

В 2023 году на весенних и осенних сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане реализовали продукцию на 1,5 млрд рублей. Итоги на совещании в Доме правительства республики подвел министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

— По итогам 23 ярмарок было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 1 млрд 530 млн рублей. Ярмарочные мероприятия очень востребованы среди татарстанцев, поскольку на них реализуется свежая и качественная продукция, сельхозтовары производителей по доступным и фиксированным ценам, — сказал он.

Весенние сельхозярмарки проходили с 18 марта по 22 апреля, а осенние — с 9 сентября по 24 декабря. Фермеры продавали свою продукцию на площадках Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и 27 районов республики.

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