Жители домов по улице Отрадной в Казани остались без воды

Казанцы, живущие на улице Отрадной, рассказали «Реальному времени» об отсутствии воды в их домах. Она пропала из-за аварии на сетях «Водоканала».

Сотрудники предприятия подтвердили информацию о ЧП. Аварию обещали устранить в течение дня. Конкретных сроков пока нет.

Специалисты устраняют аварию по улице Отрадной, 32.

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