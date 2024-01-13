Казанцы пожаловались на затор на перекрестке улиц Зорге и Даурской
Казанцы обратили внимание на затруднение движения на перекрестке улиц Зорге и Даурской. Пробка наблюдается со стороны улицы Родина, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
— Из трех полос все едут в левую, в среднем ряду встал троллейбус, в крайней правой ремонтные работы, — рассказали местные жители.
Еще один серьезный затор наблюдается на третьей транспортной дамбе в сторону улицы Академика Арбузова. Протяженность пробки составляет порядка 1,4 км. На участке наблюдаются 3 аварии, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
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