Рафис Хабибуллин стал помощником раиса Татарстана

Бывший начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин стал помощником раиса республики Рустама Минниханова. Его представили на утреннем совещании в кабмине Татарстана.

В структуре администрации он будет курировать вопросы безопасности проведения БРИКС в Казани.

По словам Рустама Минниханова, Рафис Хабибуллин обладает колоссальными знаниями и навыками в области обеспечения безопасности как высокопоставленных лиц, так и масштабных мероприятий.



Основными задачами нового помощника станут координация работы различных ведомств республики и организация слаженного взаимодействия при подготовке и проведении саммита.

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района ТАССР. Пост министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана и начальника Главного управления МЧС России по РТ он занял в 2007 году. В декабре прошлого года он ушел в отставку.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».