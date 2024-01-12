Икона «Троица» Андрея Рублева до 23 июня будет находиться в Храме Христа Спасителя

Икона «Троица» художника Андрея Рублева будет находиться в московском Храме Христа Спасителя до Дня Святой Троицы, то есть до 23 июня. Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега).



Икону переместят по договору между Троице-Сергиевой лаврой и храмом Христа Спасителя, заключенному в декабре 2023 года. Согласно этому документу, до 23 июня текущего года икона будет временно храниться в храме.

Согласно договору между лаврой и Государственной Третьяковской галереей от 12 июля прошлого года, «Троицу» передадут в безвозмездное пользование лавре. Перемещение иконы будет приурочено к празднику Святой Троицы и состоится 23 июня.



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Маргарита Головатенко