Станции контроля воздуха в Казани за первые дни 2024 года выполнили более 44 тысяч измерений

В период с 1 по 12 января 2024 года автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха в городе Казани провели более 44 тысяч измерений, сообщает Минэкологии Татарстана.

Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ за эти дни не фиксировались.



Работу передвижной экологической лаборатории организовали по просьбам местных жителей. Лаборатория провела выезды в северной части Казани для отбора проб атмосферного воздуха, который проводился с использованием ручного насоса-пробоотборника по более широкому списку веществ. Как и в случае со станциями контроля, превышений допустимых значений выявлено не было.

Результаты последних наборов проб за 10, 11 и 12 января в настоящее время анализируются.

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Маргарита Головатенко