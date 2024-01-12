На дорогах Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки

В пятницу вечером на казанских дорогах образовались 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе множество аварий. ДТП произошли на пересечении улиц Декабристов и Чистопольской, а еще на Вишневского и Достоевского. Аварии случились на улице Родины, проспекте Победы, Сибирском тракте. Движение на этих участках затруднено.

В пробках весь центр города, особенно сложная ситуация на улицах Тихомирнова, Тукая и Карла Маркса. Стоят улицы Фрунзе, Чехова, Волкова, Достоевского, Шаляпина.

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Маргарита Головатенко