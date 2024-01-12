Госавтоинспекция Татарстана призвала родителей быть ответственными на дорогах

В начале нового учебного года в Министерстве образования и науки Татарстана прошло республиканское родительское собрание, где приняли участие представители Госавтоинспекции. Дамир Бикмухаметов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по республике , призвал родителей быть ответственным примером для своих детей в соблюдении правил дорожного движения (ПДД).

Бикмухаметов подчеркнул особую опасность для детей-пассажиров, которые часто становятся жертвами нарушений ПДД взрослыми: несоблюдения скоростного режима, проезда перекрестков и выезда на встречную полосу. Он отметил, что даже при наличии ребенка в машине многие водители продолжают грубо нарушать правила, что приводит к трагедиям.

Представитель ГИБДД призвал родителей каждый день напоминать своим детям о правилах безопасности на дороге и совместно соблюдать ПДД. Педагоги также должны активно проводить «минутки безопасности» в школах. Бикмухаметов уверен, что ежедневное напоминание о важности соблюдения правил и личный пример помогут избежать трагических случаев на дороге и сохранить жизни и здоровье детей.

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