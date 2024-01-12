В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, отменяющий штрафы за лайки и другие отметки публикаций в виде эмоций в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

— Законопроектом предлагается дополнить статьи КоАП 20.3.1. и 20.3.3., что под действиями, предусмотренными указанными статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях в целях привлечения граждан к ответственности, — сказано в пояснительной записке.

Как указано в документе, основная причина принятия законов — состав преступления, предусмотренный ст. 282 УК РФ, отличала некорректность в его правоприменении: оно значительно выходило за пределы запрета, установленного ст. 29 Конституции, в которой говорится только о пропаганде или агитации, тогда как состав преступления по ст. 282 признает нарушением любые действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, в том числе выражение реакций (лайки) и дублирование (репосты) публикаций в социальных сетях.

Автор законопроекта отметил, что в настоящее время наблюдается рост случаев привлечения к ответственности граждан по статьям, связанным с возбуждением ненависти и публичными действиями, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил России, за лайки. «Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде России, в 2022 году по статье 20.3.3. судами было рассмотрено 5 442 дела. По статьям 20.3. и 20.3.1. судами было рассмотрено 6 554 дела», — сообщил Даванков.

— Так, в июле 2022 года гражданин Аргунов А.Н. был оштрафован по статье КоАП РФ 20.3.3. за реакции к публикациям в социальной сети. В постановлении Ленинского районного суда Барнаула указывалось, что он публично выразил эмоции в виде выставления отметки к публикациям в социальной сети. В январе 2023 года жительницу Читы Лосеву Н. оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3. за лайк в социальной сети «Одноклассники». В июне 2023 года Красноперекопский районный суд Крыма оштрафовал женщину пенсионного возраста по статье 20.3.3. за выставление «отметки считаю классным» к посту в социальной сети «Одноклассники», — говорится в пояснительной записке.

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Максим Кокунин