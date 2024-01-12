В ЕГРН внесли сведения о границе между Татарстаном и Кировской областью

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о прохождении границы между Татарстаном и Кировской областью. Ее протяженность составила 228 км.

Работы по уточнению границы начались в 2019 году, а уже в июле 2023-го стороны подписали договор об установлении границы. После этого данные были переданы в Росреестр и «Роскадастр», где их внесли в реестр.

— В ходе изучения материалов изначально было обнаружено 57 проблемных участков. Для успешного решения всех вопросов были проведены рабочие встречи, совместные выезды на установление узловых точек границ Республики Татарстан с Кировской областью, — рассказал министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

Это последний этап установления границ Татарстана со смежными регионами. Ранее были согласованы границы с семью субъектами — Оренбургской, Ульяновской, Самарской областями, республиками Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия.

— Самый большой объем работ по установлению межсубъектных границ пришелся на 2023 год. Благодаря эффективному взаимодействию регионов, а также всех задействованных в процесс министерств и ведомств, были сняты все споры и разногласия, — цитирует руководителя Росреестра Татарстана Азата Зяббарова пресс-служба ведомства.

Татарстан граничит с Кировской областью в северной части территории. На границе расположены Балтасинский и Кукморский районы республики.

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