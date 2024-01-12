Казанский пороховой завод закрыл свыше 500 инженерно-технических и рабочих вакансий с начала СВО

С начала специальной военной операции ФКП «Казанский пороховой завод» смог закрыть более 500 инженерно-технических и рабочих вакансии, появившихся с расширением производства. Дополнительные кадры были привлечены благодаря кратному росту заработной платы с 25 до 90 тысяч рублей в месяц, рассказал «Реальному времени» генеральный директор завода Александр Лившиц перед началом отчетной коллегии Минтрудсоцзащиты Татарстана.

Значительная часть была привлечена за счет прилегающих районов республики.

— Я знаком почти со всеми главами районов, — сказал он.

При этом на заводе еще остаются вакансии. В целом на предприятия ОПК в прошлом году было привлечено свыше 23 тысяч работников.

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Луиза Игнатьева