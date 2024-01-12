Движение грузовиков и автобусов по татарстанским трассам возобновили
В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий со вчерашнего дня вводилось ограничение движения автобусов и грузовых автомобилей на некоторых федеральных трассах республики.
Сегодня утром, с 06.30 мск, движение было возобновлено.
Напомним, ограничения действовали на следующих участках:
- М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа км 735+683 — км 1169+336;
- М-7, подъезд к городам Ижевск и Пермь км 0+000 — км 28+916;
- М-7, подъезд к городу Кирову км 15+760 — км 127+190;
- Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск км 0+000 — км 136+969;
- Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан км 10+910 — км 399+065;
- Р-239, подъезд к аэропорту км 0+000 — км 6+400;
- А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» км 95+566 — км 126+279;
- А-151 Цивильск — Ульяновск км 122+805 — км 136+710.
В Татарстане, в том числе и в Казани, до сегодняшнего дня сохранится сильная метель с ухудшением видимости до 1 000 м и менее. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами 15—20 м/с, локально до 23 м/с, в столице республики — 15—18 м/с. На дорогах появятся снежные заносы.
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