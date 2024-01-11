Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре

Вечером 11 января, а также ночью и днем 12 января на территории Казани и Татарстана прогнозируют метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

На территории Татарстана и его столицы ожидается метель с ухудшением видимости до 1 000 м и менее.



Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами 15—20 м/с, локально до 23 м/с, в столице республики — 15—18 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина