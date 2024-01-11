Из-за непогоды на татарстанских трассах запретили передвигаться автобусам, такси и грузовикам
В четверг, 11 января, с 15.00 на федеральных трассах Татарстана ввели временное ограничение движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств.
Ограничения действуют на следующих участках:
- М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа км 735+683 — км 1169+336;
- М-7, подъезд к городам Ижевск и Пермь км 0+000 — км 28+916;
- М-7, подъезд к г. Кирову км 15+760 — км 127+190;
- Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск км 0+000 — км 136+969;
- Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан км 10+910 — км 399+065;
- Р-239, подъезд к аэропорту км 0+000 — км 6+400;
- А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» км 95+566 — км 126+279;
- А-151 Цивильск — Ульяновск км 122+805 — км 136+710.
Как объяснили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», такое решение было связано с непогодой. На трассах наблюдаются снег, сильный боковой ветер, низовая метель и ограниченная видимость. Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.
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