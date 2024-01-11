Продажи автомобилей «Соллерс» выросли на 17% в 2023 году

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» сообщила о росте продаж своих автомобилей в РФ в 2023 году на 16,6% — до 46 774 единиц. Доля рынка компании составила 4,1% (-1,5 п.п.), сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



В течение года «Соллерс» реализовал 37 412 автомобилей УАЗ, 8 541 машину своего бренда Sollers и 821 автомобиль Ford Transit старого модельного ряда. В декабре продажи сократились на 46,5% по сравнению с прошлым годом из-за высокой базы, но выросли на 12,6%, по сравнению с ноябрем 2023-го. Доля компании на рынке в декабре составила 4,6%.

В декабре продажи автомобилей Sollers выросли до 1 011 единиц, в то время как продажи УАЗ сократились до 4 880 единиц, а продажи Ford Transit составили всего четыре автомобиля.

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Маргарита Головатенко