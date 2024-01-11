В Турции нашли телефон пропавшей российской туристки

В Турции обнаружили телефон туристки из России, пропавшей во время прогулки на природе в районе Кемера в Турции. После находки поисковые работы сосредоточены в этом районе, сообщает агентство IHA.

Гражданка России Надежда Ларыгина приехала на отдых в пятизвездочный отель в Киришском районе Кемера 31 декабря. Она должна была вернуться в свою страну 8 января, но этого не случилось. Известно, что 4 января она отправилась на одиночную прогулку по холму Чалыш и исчезла. О пропаже заявил приятель Ларыгиной.

После получения уведомления службы экстренной помощи 112 начали поисковую операцию. Сегодня группы провели поиски на холме Чалыш, где был найден телефон Ларыгиной. Около 40 сотрудников служб АФАД, КЕМКУТ, МАКСАТ, АКУТ и СКУТ провели наземные и морские поиски, но пока без результатов. Туристка до сих пор не найдена, и поисковые работы продолжаются.

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Маргарита Головатенко