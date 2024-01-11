Исследование: 65% работающих казанцев задумываются о собственном бизнесе

65% опрошенных казанцев хотя бы раз за прошедшие новогодние каникулы задумывались об открытии собственного бизнеса. Согласно данным исследования аналитического центра «Консоль.Про» (есть в распоряжении «Реального времени»), еще 33% работающих готовы совмещать собственный бизнес с занятостью на текущем месте работы.

В основном собственный бизнес хотят открыть ради прибыли и роста собственного благосостояния (64%), морального удовлетворения (около 25%), интересных и амбициозных задач (11%). 32% респондентов устроил бы ежемесячный доход в собственном бизнесе от 80 до 100 тысяч рублей. Примерно столько же (29%) готовы перейти в разряд предпринимателей, если собственное дело будет приносить им свыше 100 тысяч рублей в месяц.

При этом почти половина (43%) не спешат регистрировать компанию и считают, что для старта в бизнесе достаточно получить статус самозанятого. Инвестировать в будущий успех и рисковать большими деньгами (свыше 500 тысяч рублей) готовы лишь 6% опрошенных.

Опрос проводился в январе 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1352 жителей крупных городов России, имеющих официальную и неофициальную работу или подработку.

Недавно другой опрос показал, что каждый четвертый самозанятый в Казани вскоре может столкнуться с превышением годового лимита по размеру заработка. Наиболее успешные самозанятые-казанцы рассматривают возможность перехода на другую правовую форму. Каждый четвертый (26%) самозанятый с доходом 150 тысяч рублей в месяц в перспективе года готов перейти в статус ИП.

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